كليات الفنون والموسيقى المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022
كتب:
كيرلس مجدى
12:00 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
كليات التربية النوعية الفنية والموسيقية المتاحة في المرحلة الثالثة
يعد الجانب الفني الإبداعي واحدا من أهم الجوانب الدراسية التي يبتغيها الطلاب الجامعيون الجدد بعد إنهاء الثانوية العامة، وانتظار المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2022، التي تخلو من كليات الفنون الجميلة مقابل ظهور كليات التربية النوعية كبدائل لها.
20 كلية تربية فنية وموسيقية في المرحلة الثالثة
وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة فقد تبين أن كليات التربية النوعية الفنية بها أماكن شاغرة في 20 كلية، وهو ذات الأمر لكليات التربية الموسيقية فيما توجد أماكن بـ11 كلية تربية نوعية للاقسام العامة.
كليات التربية النوعية الفنية في تنسيق المرحلة الثالثة 2022
تربية نوعية فنية الفيوم
تربية نوعية فنية بورسعيد
تربية نوعية فنية طنطا
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية نوعية فنية بنها
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
تربية فنية المنيا
تربية نوعية فنية عين شمس
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية أسوان
كليات التربية النوعية الموسيقية في المرحلة الثالثة 2022
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية المنيا
تربية موسيقية حلوان
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية موسيقية بنها
تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية نوعية موسيقية عين شمس
تربية نوعية موسيقية أسوان.
كليات تربية نوعية عامة في جامعات مصر المرحلة الثالثة 2022
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية المنوفية بأشمون
تربية نوعية بنها
تربية نوعية أسوان
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية دمياط
تربية نوعية الفيوم
تربية نوعية سوهاج
تربية نوعية مطروح
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية بورسعيد