كليات الفنون والموسيقى المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يعد الجانب الفني الإبداعي واحدا من أهم الجوانب الدراسية التي يبتغيها الطلاب الجامعيون الجدد بعد إنهاء الثانوية العامة، وانتظار المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2022، التي تخلو من كليات الفنون الجميلة مقابل ظهور كليات التربية النوعية كبدائل لها.

20 كلية تربية فنية وموسيقية في المرحلة الثالثة

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة فقد تبين أن كليات التربية النوعية الفنية بها أماكن شاغرة في 20 كلية، وهو ذات الأمر لكليات التربية الموسيقية فيما توجد أماكن بـ11 كلية تربية نوعية للاقسام العامة.

كليات التربية النوعية الفنية في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية فنية المنيا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية أسوان

كليات التربية النوعية الموسيقية في المرحلة الثالثة 2022

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية أسوان.

كليات تربية نوعية عامة في جامعات مصر المرحلة الثالثة 2022

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية بنها

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية بورسعيد