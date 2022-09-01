20 معلومة عن جراح القلب العالمي محمد سليمان.. خليفة مجدي يعقوب في أوروبا

استعرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» قصة كفاح ونجاح الطبيب محمد سليمان، ابن محافظة المنوفية بالوجه البحري المصري، والذي أصبح من أعلام جراحة القلب الدقيقة بأكبر مستشفيات أوروبا وهولندا، وفي النقاط التالية نستعرض أبرز النقاط في حياة البطل المصري.

- ولد محمد سليمان في محافظة المنوفية.

- تخرج في كلية الطب بجامعة طنطا واستكمل دراسته العليا في جامعة عين شمس.

- حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس عام 1999 في جراحات القلب.

- حصل على دكتوراه أخرى في جراحة القلب من جامعة ماستريخت الهولندية عام 2011.

قيادة فريق بحث علمي

- يترأس فريقا بحثيا يتكون من 32 طبيبا باحثا من جنسيات مختلفة حول العالم.

- أجرى مع فريقه أكثر من 1000 عملية جراحية دقيقة بالمجان لغير القادرين من المصريين.

- يتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الصداقة المصرية الهولندية، لنقل من 20 إلى 50 سرير عناية مركزة سنويا لمصر تصل تكلفة الواحد منها إلى 10 آلاف يورو.

- يجرى أصعب جراحات انفجار الشريان الأورطي في هولندا والدول الأوروبية.

- يتبرع لمصر سنويا بأسرة رعاية مركزة وأدوات طبيبة مجانية.

- يزور مصر سنويا مع وفد طبي لنقل الخبرات الأجنبية في جراحة القلب للمصريين.

وفاء مصري لبلده

- يشغل منصب رئيس قسم البحث العلمي في مركز القلب بمستشفى كاتارينا في مدينة آيندهوفن الهولندية التي تعد من أهم مستشفيات أوروبا وهولندا في جراحة القلب.

- يحلم بإنشاء مركز قلب عالمي في وسط الدلتا لعلاج المصريين.

- قسم القلب وجراحة القلب الذي يعمل به تأسس عام 1987 على يد 2 من الأطباء المصريين وهما الدكتور ممدوح الجمل، والدكتور الراحل يحيى مشهور.

- المركز الذي يتولى رئاسته يصدر 8 أبحاث علمية سنويا وينشرها في المجلات المتخصصة.

تفوق مبكر بدأ من بنها الجامعي

- يعد الدكتور محمد سليمان هو أول من أجرى جراحات الشريان التاجي في مصر عام 2009 بمستشفى بنها الجامعي.

- وفاة والده بمرض القلب كانت دافعا له لدراسة جراحة القلب.

- يشرف على أبحاث علمية تهتم بصحة قلب المرأة.

- يشجع فريق الزمالك ويتابع كرة القدم المصرية باستمرار.

- يشارك الهولنديين احتفالاتهم دائما وخاصة موسم تناول الرنجة السنوي.

- يدعو المصريين في الخارج لنشر صفات المصري الأصيل المتميز المحب للغير بين الشعوب.