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كندا تخطط لإعادة 5 توربينات مستخدمة في خط «نورد ستريم» الروسي

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رؤى ممدوح
09:45 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
توربينات-أرشيفية

توربينات-أرشيفية

أعلنت كندا، اليوم، أنّها تخطط لإعادة 5 توربينات مستخدمة في خط نورد ستريم الروسي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إعادة التوربينات الروسية

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الشؤون الخارجية ميلاني جولي، إن كندا لا تزال تخطط لإعادة خمسة توربينات مستخدمة في خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي- على الرغم من حقيقة أن الشركة المشغلة لخط الأنابيب رفضت قبول توربين واحد تم إرجاعه إلى ألمانيا بالفعل. 

وفي يوليو الماضي، منحت الحكومة إعفاءً لشحن ستة توربينات تخضع للصيانة في مونتريال إلى ألمانيا لتسليمها لاحقًا إلى شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة ، والتي تشغل خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يزود ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالغاز الطبيعي. 

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