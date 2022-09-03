حظك اليوم برج الميزان السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا

«مع الشريك، الفلك يدعمك وفي العمل القمر يدعم نشاطاتك فقط انتبه لحقوقك»، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج، توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يملك القدرة على اكتساب ثقة الآخرين بسهولة.

ويصف خبراء الفلك، مولود برج الميزان بأنه من أكثر الأشخاص التي تملك القدرة على تحمل المسؤولية وتحديدًا مسوؤلية أفعاله ولا يخشى المواجهات أو الصعاب، بالرغم من هذا فهو يفضل الأجواء الهادئة والبسيطة الخالية من المشاكل، ومن بين مشاهير هذا البرج كل من الدكتور مجدي يعقوب، طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني.

واليوم السبت 3 سبتمبر 2022، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزل العلاقات يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحًا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجر حيوية ونشاطا.