حظك اليوم برج الميزان الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان قادر على اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، فهو قادر على تحمل مسوؤلية أفعاله ولا يخشى المواجهات أو الصعاب، بالرغم من هذا فهو يفضل الأجواء الهادئة والبسيطة الخالية من المشاكل، كما أنه من الأبراج الوسطية التي تميل للحفاظ على التوازن في حياتها.

ولمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك اليوم على أمور مهنية ومالية أو تجارية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي قد يسبب لك تشوشا وميلا للابتعاد عمن حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.