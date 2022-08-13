وكيل «صحة الشرقية» يتفقد أعمال التطوير بالمجمع الطبي بقرية سعود في الحسينية

تفقد خالد فوزي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أعمال التطوير بالمجمع الطبي بقرية سعود بالحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتفقد وكيل وزارة الصحة مستشفيات الحسينية وأولاد صقر وكفر صقر وههيا المركزية؛ للوقوف على سير العمل بها والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الكافي من فصائل الدم المختلفة بالمستشفيات، وتواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، واتباع سياسات مكافحة العدوى، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة عالية بالأقسام الطبية الحرجة، وخاصة بغرف الإنعاش القلبي الرئوي بأقسام الاستقبال، ومن تدريب الفرق الطبية عليها.

الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات

واطمأن «فوزي» على الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات، ومناظرة السجلات الطبية؛ للتأكد من صرف العلاج اللازم للحالات وفقًا للتشخيص الطبي، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجلات الترصد، وتم المرور على أقسام الكلى الصناعي، للتأكد من توافر كافة المستلزمات، ومراجعة أعمال الصيانة، واستبيان آراء مرضى الغسيل الكلوي، وتعتبر زيارة مستشفى ههيا المركزي هي الثانية خلال 72 ساعة لتقييم ما تم بشأن معالجة سلبيات الزيارة الماضية، كما تم المرور على مدرسة التمريض بههيا، ومتابعة ما تم من إنشاءات وتطوير بالمبنى، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

وفي نهاية جولته، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع مدير المستشفى والفريق الإداري بها؛ لمناقشة سلبيات المرور، وكيفية العمل عليها، ومدى الالتزام بتنفيذ خطة التحسين المستمر بأقسام الاستقبال، موجهًا بالمتابعة الدقيقة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة البدء في أعمال التشجير.