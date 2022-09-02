قصة مقتل محصل لإحدى الشركات في الشرقية.. الجناة راقبوه لمدة أسبوعين

شاب في مقتبل العمر يدعى «أمجد سمير» من أبناء مشتول السوق في الشرقية، كان يعمل محصلًا لإحدى الشركات وكروت الشحن، ولكنه راح ضحية الغدر، وانتهت حياته بسبب شاب بمساعدة اثنين آخرين، طمعًا في الحصول على النقود حصيلته من العمل، وألقت جهات الأمن القبض على المتهمين.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد ورود إخطارًا من مستشفي مشتول السوق المركزي بوصول جثة هامدة لشاب يدعى أمجد سمير.

وفاة الشاب

وانتقل فريق البحث من مركز شرطة مشتول السوق إلى مقر الواقعة، بقيادة الرائد محمود مرتاح رئيس مباحث المركز، وبالبحث والتحري أشارت إلى وفاة الشاب نتيجة اصطدامه بالموتوسيكل وارتطام رأسه بالأسفلت بقوة ما أدى لوفاته.

3 أشخاص يتتبعون الضحية

وبإعداد التحريات من قبل مركز مشتول السوق وبعد تشريح جثة الشاب أمجد بناء على طلب والده، وبتتبع الكاميرات في الشوارع المؤدية لموقع الحادث، تبين ملاحقته من قبل 3 أشخاص، من بينهم عميل يتعامل مع المجني عليه، في شراء كروت الشحن.

مراقبة الضحية أسبوعين

وكان الأشخاص الثلاثة بالاتفاق مع الشخص الذي يتعامل مع الشاب الضحية والمقيم بقرية سلمنت، قرروا ملاحقة الأخير للحصول على ما بحوزته من أموال، وكان والد الشاب تشكك في الأمر خاصة أنه لم يجد متعلقات نجله بعد العثور على جثته.

سرقة بالإكراه

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة في إزهاق روح الضحية بغرض سرقته، الذي دبر أحدهم للجريمة وتتبع خط سير المجني عليه نحو أسبوعين، وعندما سنحت له الفرصة اصطحب اثنين آخرين وأقاما جريمتهما.

عقوبة القتل العمد والسرقة بالإكراه

وعلّق سيد عادل عفيفي المحامي بالاستئناف على الجريمة، بأنه وحسب المذكور في التحريات، فإن الجناة تتبعوا المجني عليه قبل الواقعة بنحو أسبوعين، وعندما سنحت لهم الفرصة لاحقوه على الطريق وعرقلوا أمامه السير، بغرض سرقته بالإكراه، حتى وقع متضررا بإصابات وجروح أدت لوفاته، مشيرًا إلى عقوبة القتل العمد والسرقة بالإكراه هي الإعدام شنقا وفق نص قانون العقوبات.