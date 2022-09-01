رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف الخطوات والحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك برقم الجلوس والرقم السري، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة واختيار الرغبات بعناية شديدة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتاح التنسيق الإلكتروني يوم السبت المقبل الموافق 3 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يشمل طلاب الثانوية العامة الدور الثاني الناجحين والطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، موضحة أن الحد الأدنى للتنسيق هو 205 درجات لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الضغط على رابط تنسيق الثانوية العامة.

- يختار الطالب مصدر شهادة الثانوية العامة.

- يسجل الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يبدأ الطالب في اختيار الرغبات في الكليات المتاحة له.

- يضغط الطالب «حفظ» للرغبات التي سجلها.

كليات ومعاهد متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى الكليات والمعاهد التي بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وهي المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية والمعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر وكلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط ورأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية والمعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة وكلية آداب انتساب موجه العريش وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس والمعهد الفني التجاري بأسوان والمعهد الفني للفنادق المطرية وكلية التربية الرياضية بنات بني سويف.