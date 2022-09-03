حبس شخص لقيامه بإدارة شبكة إنترنت دون تصريح في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية من ضبطه خلال إدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الشقة مكان نشاط المتهم وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الواقعة.

تفاصيل ضبط شخص يدير شبكة إنترنت مخالفة بشبرا

تلقت مديرية أمن القليوبية معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكة سلكية لتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة، متخذا من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية مقرا لإدارتها.

استهداف مقر شبكة الإنترنت المخالفة بشبرا

عقب تقنين الإجراءات، قامت قوة من مديرية أمن القليوبية باستهداف مقر الشبكة، وتم التقابل مع مالك ومدير الشبكة، وبالتفتيش تم العثور على «لاب توب» محمل عليه برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية وأجهزة تستخدم في التحكم في الشبكة لتوزيع الإنترنت لاسلكيا و2 هاتف محمول يحويان العديد من المحادثات والصور والدلائل التي تؤكد ضلوعه في النشاط الإجرامي، وبمواجهته اعترف بكونه مالك ومدير الشبكة، وارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

العقوبة القانونية لإنشاء شبكة إنترنت مخالفة

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار أحمد دواد، المحامي والخبير القانوني بالقليوبية، أن المادة رقم 13 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حدد عقوبة جريمة إنشاء شبكات الإنترنت بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من انتفع بدون وجه حق، عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، أما إذا كان الغرض من هذه الشبكات الترويج والإضرار بالأمن القومي للبلاد، يعاقب الفاعل بالحبس والغرامة بالسجن المشدد.