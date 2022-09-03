انخفاض أسعار «الشبار» في مزرعة نويبع السمكية.. 25 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في إنشاء المزارع السمكية لسد احتياجات المواطنين وتخفيض الأسعار.

وأوضح «شطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة جنوب سيناء تتمتع بسواحل طويلة وصالحة للاستزراع السمكي خاصة، مؤكدا أن جهاز تنمية سيناء نجح في إقامة عشرات من الأحواض السمكية في الوديان والتجمعات البدوية والتي نجحت بالفعل.

سعر كيلو السمك في نويبع

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى الانتهاء من عمل الحصاد الجزئي للمزرعة السمكية بمدينة نويبع للمرة الأولى، وتم إنتاج نحو 350 كيلو سمك شبار طازة، مشيرا إلى أنه جرى توزيع الكميات على المواطنين بأسعار تراوحت بين 25 إلى 30 جنيها للكيلو.

وأضاف أن المزرعة استرشادية تابعة إلى مركز البحوث الزراعية بالدرجة الأولى، ولا تهدف إلى الربح وإنما تهدف في المقام الأول لخدمة المواطنين وزيادة الإنتاج السمكي في المحافظة.

13 حوض سمك

وقال الدكتور محمد شطا إن عملية الحصاد الجزئي للمزرعة بدأت، وجرى تسويق المرحلة الأولى وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن سعر السوق لتلبية احتياجاتهم، وتبعها عملية فرز وتقسيم الأحواض السمكية الموجودة إلى مرحلتين لاستكمال عملية النمو للمرحلة الثانية حتى يتم وصولها للحجم المناسب للتسويق.

وتابع أن المزرعة على مساحة فدان، وجرى توصيل ماسورة مياه عكرة إليها بتوجيهات اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، وهو ما ساعد في إحياء هذه المزرعة، موضحا أنها تضم 13 حوض سمك، و10 أحواض أسطوانية مغلقة، و3 أحواض رملية، وطاقة المزرعة الإنتاجية سنويا 4 أطنان من الأسماك.