«أتوبيس السعادة» يستضيف عبدالله الكلحاوي «مطرب الجردل»: «أغنيتي كسرت الدنيا»

التقى الإعلامي أحمد يونس، الطفل عبدالله الكلحاوي، المعروف إعلاميا بـ«مطرب الجردل»، في حلقة اليوم من برنامج أتوبيس السعادة، المذاع على قناة dmc.

وبدأ «الكلحاوي»، الغناء منذ نعومة أظافره وفقا لحديثه في البرنامج: «أول أغنية غنتها كانت كورونا في فترة الحجر الصحي الإجباري ونزلتها على الإنترنت وكسرت الدنيا».

أغنية كورونا لعبدالله الكلحاوي

وأدى الطفل الأغنية، ومن كلماتها: «يا كورونا مالك ومالنا، يا كورونا سيبينا في حالنا، احنا اللي فيها مكفينا، ايه اللي جايبك عندينا، بتخطيط الدولة لينا ملكيش مكان وسطينا، يا كورونا يا كورونا يا كورونا، فيروس ظهر في الصين، وضرب كل العالم».

وأشار الطفل، إلى أن بداية انتشار جائحة كورونا كانت صعبة للغاية، لكنه استطاع الاستفادة منها وحقق شهرة واسعة، كما تطرق إلى أنه أصبح معروفا بسبب الطبل على الجردل، قائلا: «أنا بطبل على أي حاجة».

أغنية الليل يا سمرا

كما أدى الطفل، أغنية الليلة يا سمرا، للفنان أحمد منيب، ومن كلماتها: «الليلة، الليلة، الليلة يا سمرا، يا سمارة، البت قالت فستاني منشور على الشط التاني، خدني المراكبي وعداني رجعنا من قمر الليلة».

ويذاع حاليا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة»، في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة»، تهدف للمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة.

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، وتترأس تحريره هدى رشوان، وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويجري حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما إنه يسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.