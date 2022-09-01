«الجردل والميكانيكي» في حلقة «أتوبيس السعادة» مع مطربي الشارع

«مطربين الشارع».. هكذا جاءت فكرة الحلقة الجديدة من برنامج أتوبيس السعادة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على شاشة قناة «دي ام سي»، مستعرضا من خلالها، مواهب فنية فريدة لمجموعة من الشباب، قرورا إسعاد الغير بالغناء في الشارع.

5 مواهب فنية لشباب

تعرض الحلقة، مواهب فنية لخمسة شباب، بين العزف بالكامنجا لإسعاد المواطنين والمرضى بالموسيقى، وأيضا حكاية الفتاة التي قررت كسر حاجز الخوف بالغناء في الشارع، بالإضافة لمجموعة من الشباب، استطاعوا خطف آذان الجمهور بأصواتهم العذبة، وحاز كلا منهم على ألقاب جماهيرية، بين «مطرب الجردل» و«مطرب المترو» و«المطرب الميكانيكي».

نبذة عن «أتوبيس السعادة»

ويذاع حاليا الموسم الرابع من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة «Dmc»، والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في محافظات الجمهورية.