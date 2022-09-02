إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بالغربية.. أحدهما حالته خطيرة

أصيب شخصان، بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على الطريق الواصل بين قرية أبيار - وعزبة الهلاوي التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بالغربية.

ونُقل المصابان إلى مستشفى طنطا الجامعي، بينهما حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تصادم دراجتين ناريتين

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم، بين دراجتين ناريتين، على طريق قرية أبيار بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الواصل بين قرية إبيار - وعزبة الهلاوي، ما أسفر عن إصابة شخصين، بإصابات مختلفة، أحدهما حالته خطيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى طنطا الجامعي.

نقل المصابين لـ«طنطا الجامعي»

وتقدم الرعاية الصحية، والإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، ورفعت آثار الحادث، تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.