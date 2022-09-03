شروط القبول ببرنامج التعليم باللغات و«اللاندسكيب» في «زراعة الإسكندرية»

يعد برنامج تصميم وتنسيق المواقع والحدائق «اللاندسكيب»، عبارة عن بكالوريوس مشترك بين كلية الزراعة وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وهو تصميم واستغلال الأرض لاستعمال الإنسان ويهتم هذا المجال بجمال البيئة الطبيعية وبالأساليب العلمية لاستخدام الأرض سواء للزراعة أو غيرها ويشمل البرنامج إعداد كوادر من المهندسين المتخصصين في تصميم أعمال اللاندسكيب وذلك من خلال الدمج بين مقررات كلية الفنون الجميلة «قسم عمارة» وكلية الزراعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط الالتحاق بالبرنامج بالإضافة إلى شروط برنامج التعليم باللغات وفقا لما أعلنته كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية على صفحتها الرسمية حيث يقدم الطالب طلب الالتحاق في مقر البرامج الجديدة بالكلية وذلك يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا والشروط هي:

شروط القبول في برنامج «اللاندسكيب» بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية

1- يحق لجميع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق الإلتحاق بالبرنامج أو أن يكون الطالب مرشحاً على أي كلية زراعة أخرى و حاصلاً على الحد الأدنى للقبول بالكلية وهو 280 درجة لشعبة علمي علوم و261 درجة لشعبة علمي رياضة.

2- الدراسة ببرنامج «اللاندسكيب» باللغة العربية.

3- يشترط للالتحاق ببرنامج التعليم باللغات شعبة اللغة الإنجليزية أن يحصل الطالب على مجموع 35 درجة على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة وللالتحاق بشعبة اللغة الفرنسية يتم إجراء إمتحان تحديد مستوى للطالب.

4- يقدم الطالب الأوراق التالية للتحويل: صورة من بطاقة الترشيح، وصورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

5- لا يعتبر التحويل مقبولاً إلا بعد موافقة إدارة الجامعة.

6- لا يجوز للطالب المحول الاقامة بالمدن الجامعية.

تفاصيل بكالوريوس برنامج تصميم وتنسيق المواقع والحدائق

و يحصل الطالب على درجة البكالريوس بعد اجتيازه بنجـاح عدد 140 ساعة معتمدة والمحددة لإجتياز البرنامج وذلك بعد دفع المصروفات المحددة و يسمح البرنامج بقبول طلبة الثانوية العامـة تخصص علمي.

سواء علوم أو رياضة كما يتم دراسة مقرر فردي أو أكثر مع إعطاء شهادة تفيد النجاح «للطلبة أو الخريجين».