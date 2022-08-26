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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية

كتب:

صالح رمضان
04:19 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات- أرشيفية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات- أرشيفية

يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية وعلمي علوم ورياضة، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، إذ جاء الحد الأدنى للشعبة العلمية بمجموع 260 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر، وذلك لشعبتي العلوم والرياضة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، وفي الوجه البحري «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية»، وفي الصعيد «سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط، بني سويف، أسوان، قنا، المنيا، الأقصر»، بالإضافة إلى محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة والوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس»، كما يلي:

طب بيطري سوهاج 364

هندسة الزقازيق 363

طب بيطري الزقازيق 363

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم  363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري كفر الشيخ  363

طب بيطري عين شمس 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات طنطا علوم  362

هندسة دمياط 362

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم  362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم  362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم  362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية  362

طب بيطري الإسكندرية 361

هندسة عين شمس  361

طب بيطري أسيوط  361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم  360

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم  360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري المنيا 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية  358

طب بيطري مدينة السادات 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري بني سويف 357

حاسبات  معلومات العريش علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري مطروح  356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356

طب بيطري العريش 356

هندسة كفر الشيخ  355

ألسن كفر الشيخ 355

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354

هندسة المنوفية بشبين الكوم  354

كلية الهندسة جامعة دمنهور  354

هندسة بنها بشبرا  353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

علوم سوهاج 352

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة  352

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

تمريض بور سعيد 351

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350

علوم دمنهور 349

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية  349

هندسة الفيوم 348

علوم الزقازيق 347

علوم كفر الشيخ  347

هندسة أسوان 347

تمريض المنصورة 347

معهد فني صحي المنصورة  346

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة بني سويف 346

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية  346

علوم المنصورة 346

علوم القاهرة 346

علوم جنوب الوادي 346

علوم الإسكندرية  345

علوم أسيوط  345

هندسة المنيا  345

هندسة جنوب الوادي 344

هندسة أسيوط 344

تمريض طنطا  344

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

علوم طنطا 343

سياسة واقتصاد السويس 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343

علوم بنها 343

معهد فني صحي طنطا 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة  342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

سياسة واقتصاد بني سويف 342

علوم بورسعيد 341

علوم دمياط 341

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

معهد فني صحي الزقازيق 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تمريض دمياط 340

علوم بني سويف 339

علوم السويس 339

تخطيط عمراني القاهرة 339

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339

علوم حلوان 339

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

علوم العريش 338

ألسن عين شمس 338

علوم بنات عين شمس 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

علوم الوادي الجديد 338

تمريض الزقازيق 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

ألسن أسوان 337

ألسن الفيوم 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

معهد فني صحي إسماعيلية 337

ألسن الأقصر 336

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

ألسن سوهاج 335

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335

ألسن المنيا  335

معهد فني صحي بورسعيد 335

معهد فني صحي سوهاج 334

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 334

تمريض دمنهور 334

معهد فني صحي أسيوط 333

علوم البترول والتعدين مطروح  333

فنى صحي جنوب الوادي  332

معهد فني صحي الإسكندرية  332

علوم الأرض بني سويف  332

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة  332

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة  332

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331

الإعاقة والتأهيل بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330

حاسبات  معلومات العريش رياضة 330

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329

معهد فني صحي بنها  329

آثار دمياط 328

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 328

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327

فنون تطبيقية حلوان 327

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة  327

فني تمريض طنطا 327

فني تمريض المنصورة  326

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة  326

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم  326

تربية الزقازيق  325

تربية المنصورة  324

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324

آثار القاهرة  324

ألسن كفر الشيخ رياضة 324

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم  324

آثار عين شمس 324

آثار أسوان  323

تمريض بنها  323

معهد فني صحي رياضة طنطا 323

فنون تطبيقية دمياط 322

تمريض كفر الشيخ  322

تمريض أسيوط 321

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321

آثار الأقصر  321

آثار ولغات مطروح  321

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320

معهد فني صحي بنى سويف 320

معهد فني صحي رياضة المنصورة  320

فنون تطبيقية بني سويف  319

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش  319

آثار الفيوم 318

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318

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