نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية
كتب:
صالح رمضان
04:19 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات- أرشيفية
يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية وعلمي علوم ورياضة، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.
وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، إذ جاء الحد الأدنى للشعبة العلمية بمجموع 260 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر، وذلك لشعبتي العلوم والرياضة.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية
ويمكن لطلاب الثانوية العامة، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، وفي الوجه البحري «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية»، وفي الصعيد «سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط، بني سويف، أسوان، قنا، المنيا، الأقصر»، بالإضافة إلى محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة والوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس»، كما يلي:
طب بيطري سوهاج 364
هندسة الزقازيق 363
طب بيطري الزقازيق 363
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
طب بيطري كفر الشيخ 363
طب بيطري عين شمس 363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
هندسة دمياط 362
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
طب بيطري المنوفية 362
طب بيطري دمنهور 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
طب بيطري الإسكندرية 361
هندسة عين شمس 361
طب بيطري أسيوط 361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360
طب بيطري بنها 360
طب بيطري جنوب الوادي 360
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360
طب بيطري القاهرة 360
طب بيطري المنيا 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359
حاسبات ومعلومات السويس علوم 359
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358
طب بيطري مدينة السادات 358
هندسة طنطا 358
طب بيطري بني سويف 357
حاسبات معلومات العريش علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357
طب بيطري أسوان 357
طب بيطري مطروح 356.5
طب بيطري الوادي الجديد 356
طب بيطري العريش 356
هندسة كفر الشيخ 355
ألسن كفر الشيخ 355
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة الإسكندرية 353
علوم سوهاج 352
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351
تمريض بور سعيد 351
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350
علوم دمنهور 349
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349
هندسة الفيوم 348
علوم الزقازيق 347
علوم كفر الشيخ 347
هندسة أسوان 347
تمريض المنصورة 347
معهد فني صحي المنصورة 346
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346
هندسة بني سويف 346
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 346
علوم المنصورة 346
علوم القاهرة 346
علوم جنوب الوادي 346
علوم الإسكندرية 345
علوم أسيوط 345
هندسة المنيا 345
هندسة جنوب الوادي 344
هندسة أسيوط 344
تمريض طنطا 344
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
علوم طنطا 343
سياسة واقتصاد السويس 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
علوم بنها 343
معهد فني صحي طنطا 342
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
سياسة واقتصاد بني سويف 342
علوم بورسعيد 341
علوم دمياط 341
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
معهد فني صحي الزقازيق 340
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
تمريض دمياط 340
علوم بني سويف 339
علوم السويس 339
تخطيط عمراني القاهرة 339
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339
علوم حلوان 339
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338
علوم العريش 338
ألسن عين شمس 338
علوم بنات عين شمس 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
علوم الوادي الجديد 338
تمريض الزقازيق 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
ألسن أسوان 337
ألسن الفيوم 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
معهد فني صحي إسماعيلية 337
ألسن الأقصر 336
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 336
ألسن بني سويف 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
ألسن سوهاج 335
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335
ألسن المنيا 335
معهد فني صحي بورسعيد 335
معهد فني صحي سوهاج 334
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 334
تمريض دمنهور 334
معهد فني صحي أسيوط 333
علوم البترول والتعدين مطروح 333
فنى صحي جنوب الوادي 332
معهد فني صحي الإسكندرية 332
علوم الأرض بني سويف 332
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332
حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
الإعاقة والتأهيل بني سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330
حاسبات معلومات العريش رياضة 330
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
معهد فني صحي بنها 329
آثار دمياط 328
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 328
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327
فنون تطبيقية حلوان 327
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327
فني تمريض طنطا 327
فني تمريض المنصورة 326
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326
تربية الزقازيق 325
تربية المنصورة 324
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324
آثار القاهرة 324
ألسن كفر الشيخ رياضة 324
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324
آثار عين شمس 324
آثار أسوان 323
تمريض بنها 323
معهد فني صحي رياضة طنطا 323
فنون تطبيقية دمياط 322
تمريض كفر الشيخ 322
تمريض أسيوط 321
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321
آثار الأقصر 321
آثار ولغات مطروح 321
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320
معهد فني صحي بنى سويف 320
معهد فني صحي رياضة المنصورة 320
فنون تطبيقية بني سويف 319
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319
الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 319
آثار الفيوم 318
سياسة واقتصاد السويس رياضة 318
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318