يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية وعلمي علوم ورياضة، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، إذ جاء الحد الأدنى للشعبة العلمية بمجموع 260 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر، وذلك لشعبتي العلوم والرياضة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات للشعبة العلمية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع المحافظات بالدرجات، في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، وفي الوجه البحري «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية»، وفي الصعيد «سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط، بني سويف، أسوان، قنا، المنيا، الأقصر»، بالإضافة إلى محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة والوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس»، كما يلي:

طب بيطري سوهاج 364

هندسة الزقازيق 363

طب بيطري الزقازيق 363

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

طب بيطري عين شمس 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

هندسة دمياط 362

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

طب بيطري الإسكندرية 361

هندسة عين شمس 361

طب بيطري أسيوط 361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري المنيا 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358

طب بيطري مدينة السادات 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري بني سويف 357

حاسبات معلومات العريش علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356

طب بيطري العريش 356

هندسة كفر الشيخ 355

ألسن كفر الشيخ 355

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

علوم سوهاج 352

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 352

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

تمريض بور سعيد 351

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350

علوم دمنهور 349

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349

هندسة الفيوم 348

علوم الزقازيق 347

علوم كفر الشيخ 347

هندسة أسوان 347

تمريض المنصورة 347

معهد فني صحي المنصورة 346

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة بني سويف 346

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 346

علوم المنصورة 346

علوم القاهرة 346

علوم جنوب الوادي 346

علوم الإسكندرية 345

علوم أسيوط 345

هندسة المنيا 345

هندسة جنوب الوادي 344

هندسة أسيوط 344

تمريض طنطا 344

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

علوم طنطا 343

سياسة واقتصاد السويس 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343

علوم بنها 343

معهد فني صحي طنطا 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

سياسة واقتصاد بني سويف 342

علوم بورسعيد 341

علوم دمياط 341

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

معهد فني صحي الزقازيق 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تمريض دمياط 340

علوم بني سويف 339

علوم السويس 339

تخطيط عمراني القاهرة 339

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339

علوم حلوان 339

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

علوم العريش 338

ألسن عين شمس 338

علوم بنات عين شمس 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

علوم الوادي الجديد 338

تمريض الزقازيق 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

ألسن أسوان 337

ألسن الفيوم 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

معهد فني صحي إسماعيلية 337

ألسن الأقصر 336

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

ألسن سوهاج 335

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335

ألسن المنيا 335

معهد فني صحي بورسعيد 335

معهد فني صحي سوهاج 334

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 334

تمريض دمنهور 334

معهد فني صحي أسيوط 333

علوم البترول والتعدين مطروح 333

فنى صحي جنوب الوادي 332

معهد فني صحي الإسكندرية 332

علوم الأرض بني سويف 332

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331

الإعاقة والتأهيل بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330

حاسبات معلومات العريش رياضة 330

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329

معهد فني صحي بنها 329

آثار دمياط 328

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 328

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327

فنون تطبيقية حلوان 327

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327

فني تمريض طنطا 327

فني تمريض المنصورة 326

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326

تربية الزقازيق 325

تربية المنصورة 324

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324

آثار القاهرة 324

ألسن كفر الشيخ رياضة 324

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324

آثار عين شمس 324

آثار أسوان 323

تمريض بنها 323

معهد فني صحي رياضة طنطا 323

فنون تطبيقية دمياط 322

تمريض كفر الشيخ 322

تمريض أسيوط 321

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321

آثار الأقصر 321

آثار ولغات مطروح 321

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320

معهد فني صحي بنى سويف 320

معهد فني صحي رياضة المنصورة 320

فنون تطبيقية بني سويف 319

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 319

آثار الفيوم 318

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318