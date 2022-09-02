انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بأسيوط.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد محطة رفع صرف صحي الوليدية، عمليات إحلال وتجديد طبقا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك لتأهيل شبكة المصافي بـ«بيارة» المحطة لرفع كفاءتها.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن قطع المياه عن حي الوليدية ومنقباد لمدة 6 ساعات، وذلك بداية من الساعة الثانية عشر صباحا يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم.

انقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة

ويأتي انقطاع المياه لحين فك الشبك القديم من بيارة المحطة، والانتهاء من أعمال تأهيل شبكة المصافي بمحطة رفع صرف صحي الوليدية والذي يتطلب إيقاف محطة الوليدية المرشحة، وهو ما يؤدي إلى قطع المياه عن حي الوليدية وقرية منقباد بمركز أسيوط.

وتهيب الشركة بالمواطنين اتخاذ شتى التدابير اللازمة لتوفير المياه لقضاء حوائجهم خلال مدة انقطاعها، كما أعلنت عن وجود الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من أي محمول على رقم 01280733990، أو على رقم 01285000125، والواتس01206179891، وذلك لاستقبال الشكاوى، أو من خلال صفحة الشركة على «فيس بوك» أو الموقع الإلكتروني الخاص بها.

رئيس الشركة: توفير سيارات مياه للمواطنين

من جانبه طمئن المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، كافة المناطق المتأثرة بأنه سيتم إرسال سيارات مياه نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.