خريطة انقطاع المياه اليوم في بني سويف والدقهلية.. اعرف المناطق

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف وقطاع شربين بالدقهلية عن انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة.

أماكن ومدة انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن قرية بهشبين وتوابعها بمركز ناصر، وذلك اعتبارا من الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 3 من عصر نفس اليوم.

القيام بأعمال صيانة خط مياه 16 بوصة

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال صيانة خط مياه 16 بوصة بلاستيك بقرية بهبيشن بمركز ناصر.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضى.

المدن والقرى المتأثرة بانقطاع المياه

وأعلن قطاع شربين التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه اليوم عن مناطق «مدينة شربين وقرى شربين وخط بلقاس وصولا لبسنديلة وشربين طلخا حتى ديسط»، اليوم ولمدة 3 ساعات من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.

إجراء أعمال صيانة خزانات المياه بالمرفق

وأشار قطاع شربين إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المتأثرة لإجراء أعمال صيانة خزانات المياه بالمرفق وربط خطوط جديدة لتوسعة المرفق.