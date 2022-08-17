انقطاع المياه في بعض المناطق بمطروح وقنا

كشفت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح وقنا، عن إيقاف ضخ المياه وانقطاعها في عدد من المناطق التابعة لها بسبب كسر أحد الخطوط، إضافة إلى أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بإيقاف ضخ المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، عبر منشور على صفحتها بفيس بوك، في بيان لأهالي المنطقة الرابعة، أنّه جرى إيقاف الضخ بالمناطق نظرا لوجود كسر بخط 1000 مم الناقل للمياه بمنطقة كشوك عميرة.

مواعيد قطع المياه بالمناطق المتأثرة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبر حسابها على صفحتها بفيس بوك، أنّ المياه ستنقطع عن قرى «خط الجبل - الحسينات - الشقيفي - القلاعية»، وتبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم، حتى الساعة الثامنة صباح الغد، لحين ربط الخط وعمل ركائز التثبيت الخرسانية.

ربط خط بديل قطر 700 مم بدلا من الخط القديم

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّ سبب الانقطاع، إجراء أعمال ربط خط بديل قطر 700 مم في المسافة المتعارضة بطول 600 م وعمل اللضميات اللازمة بالخط القائم، وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنّها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، عبر صفحتها على فيس بوك، أنّها تتواصل مع استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن طوال 24 ساعة، إضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01001849993 والخاصة بالاستفسار عن مواعيد ضخ المياه.