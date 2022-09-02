برامج جامعة المنصورة الجديدة بعد إعلان استمرار التقديم حتى نهاية سبتمبر

أعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، استمرار فتح باب التقدم للالتحاق ببعض البرامج المُتميزة في العام الدراسي (2022-2023) وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية برامج جامعة المنصورة الجديدة

مجال العلوم الهندسية

- برامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- برامج الهندسة الطبية الحيوية.

- برامج هندسة البترول والغاز.

- برامج هندسة الطاقة.

- برامج هندسة الطيران والفضاء.

- برامج هندسة الميكاترونيات.

- برامج هندسة تطوير المنتج.

- برامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية.

مجال هندسة الحاسبات

- برامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات «النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني وهندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال علوم الحاسبات

- برامج علوم الحاسب ويشمل مسارات «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب.

- برامج هندسة البرمجيات.

- برامج علوم الذكاء الاصطناعي.

- برامج المعلوماتية الطبية الحيوية.

مجال تصميم وتسويق الملابس

- برامج إدارة وتسويق المنسوجات والملابس.

- برامج تصميم المنسوجات والموضة.

مجال هندسة المنسوجات

- برامج علوم وهندسة مواد المنسوجات.

- برامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.

مجال العلوم الأساسية المُتقدمة

- برامج البيولوجيا الجزيئية.

- برامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- برامج الكيمياء الصناعية.

- برامج علوم الأدلة الجنائية.

مجال العلوم الصيدلية

- برامج الصيدلة الإكلينيكية «Pharm D».

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- برامج الاقتصاد والعلوم السياسية.

- برامج الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات.

- برامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

مجال الدراسات القانونية الدولية

- برنامج المعاملات القانونية الدولية.