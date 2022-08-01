نقل مجاني لطلاب الثانوية وذويهم لاختبار جامعة المنصورة الجديدة

افتتحت جامعة المنصورة الجديدة اليوم الاثنين، المعرض التعليمي الدائم، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وذلك تزامناً مع اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية الاختبارات بجميع مراحلها، حيث يتيح المعرض شرحاً وافياً، تحت إشراف عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، عن جميع البرامج المتاحة داخل كل كلية، والإجابة على جميع استفسارات أولياء الأمور.

انتظام اختبار القبول بمركز الاختبارات الإلكترونية

وأكد الدكتور معوض محمد الخولى، في بيان صحفي، على انتظام اختبار القبول بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، التي يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوط نقل للطلاب وذويهم لجامعة المنصورة الجديدة

وأوضح رئيس الجامعة أن تم توفير خطوط نقل لجميع الطلاب وذويهم لنقل طلاب الثانوية العامة 2022 لمقر الجامعة اليوم لأداء الاختبارات بشكل مجاني، وان هناك دعما غير محدود للجامعات الأهلية من جانب الدولة، بهدف إعداد خريج متميز مؤهل على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية، وأن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة يحتوي على 8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز، وغرفة تحكم، ومركز بيانات يحتوى على أجهزة الخوادم والأجهزة الهامة الاخري، يذكر أن المركز مزود بإنترنت فائق السرعة.

وذكر رئيس الجامعة أن الهدف من اختبارات القبول هو قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه الطالب، وذلك بدلاً من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب ، وستقوم اختبارات القبول بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الأساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر والغرض الرئيسي منها هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج المرشح له وفقا للرغبات التي تم تسجيلها.

وتفقد رئيس جامعة المنصورة الجديدة قاعات المعامل، والاطمئنان على سير اختبارات الطلاب القبول في ‏جامعة المنصورة الجديدة، والتي انطلقت المرحلة الثالثة اليوم وتستمر للغد، والتقى عدداً من أولياء أمور الطلاب ‏للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة بشكل عام‎ .‎