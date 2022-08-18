كليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.. اعرف الحد الأدنى للقبول

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 2022-2023، وكذلك الحدود الدنيا لكافة التخصصات العلمية للقبول بالعام الجامعي القادم 2022 - 2023.

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة المنصورة الأهلية

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكافة التخصصات بكليات الجامعة على النحو التالي:

- طب جامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 82%.

- طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 80%.

- العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 78%.

- كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 74%.

- كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 70%.

- كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 68%.

- كلية الحاسبات بجامعة المنصورة الجديدة الأهلية: 62%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الإدارة: 55%.

بدء الدراسة بكليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.. أول أكتوبر

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن الدراسة بكليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، تبدأ في موعد بدء العام الجامعي المقبل وهو الأول من أكتوبر 2022.

وتقع كليات جامعة المنصورة الأهلية على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة 15 مايو السكنية بمدينة جمصة، وتبعد عن مدينة المنصورة نحو 40 دقيقة فقط، وفق ما أكدته الجامعة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

برامج كليات جامعة المنصورة الأهلية 2022-2023

ولفتت وزارة التعليم العالي في تقرير صادر عنها، أن البرامج الدراسية بكليات جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة، تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل:

- «برنامج الطب والجراحة العامة» بكلية الطب والجراحة.

- «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان» بكلية طب الفم والأسنان.

- «برنامج الصيدلة الإكلينيكية» بكلية الصيدلة.

- برامج «المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الإحصاء ونظم المعلومات» بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

- برامج «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد» بكلية الهندسة.

- برنامجي «ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية».

- «برنامج المساحة والجيومعلوماتية» بكلية الآداب والعلوم.