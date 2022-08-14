مصروفات جامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي 2022 - 2023

يستعد الطلاب وأولياء الأمور لعام دراسي جديد بعد انتهاء الثانوية العامة وظهور النتيجة، ويبحث معظم الأهالي حاليا عن مصروفات الجامعات المختلفة، ومن بينها مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2022 - 2023، وذلك للطلبة في المحافظات المجاورة للدقهلية مثل دمياط والغربية وكفر الشيخ.

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2022

وتتنوع الدراسة في الجامعة الناشئة التي تدخل عامها الدراسي الجديد 2022/2023 ببرامج دراسية جديدة تتناسب مع سوق العمل، وتختلف قيمة مصروفات جامعة المنصورة الجديدة 2022، وفقا لكل برنامج والتي حددها المجلس الأعلى للجامعات، حيث تتيح الجامعة برامج متطورة في تخصصات ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجديدة، ويدرس الطلاب تخصصات حديثة تهدف إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال إتاحة تعليم جامعي يعتمد على أسس المعرفة التي تحددها جامعة المنصورة الجديدة وصندوق رعاية الابتكار والبحث العلمي.

مصروفات كليات جامعة المنصورة الجديدة

وحددت جمعة المنصورة الجديدة، بقيادة الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، الرسوم الدراسية الأساسية بجامعة المنصورة الجديدة العام الدراسي 2022- 2023 كالتالي:

- كلية الهندسة 69 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب 69 ألف جنيه

- كلية هندسة الحاسب 69 ألف جنيه

- كلية هندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

- كلية الطب 105 آلاف جنيه

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه

- كلية الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية) 85 ألف جنيه

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال 46 ألف جنيه

- كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه

يأتي ذلك بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، وتأمين المعامل الذي يسترد عند التخرج، ورسوم الكشف الطبي ورسوم التربية العسكرية.

منح دراسية للطلاب المتفوقين

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن مجموعة من المنح الدراسية المجانية للطلاب المتميزين دراسيا والمتفوقين رياضيا، وعلاوة على المنح المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لاستكمال دراستهم في بعض الجامعات المصرية وذلك في ضوء أهمية تحقيق أهداف الدولة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وتقع جامعة المنصورة الجديدة في المنطقة بين مدينة جمصة ومدينة المنصورة الجديدة على طريق دمياط كفر الشيخ الساحلي الدولي، على شاطئ البحر المتوسط، وبدأت بها الدراسة في العام الماضي.