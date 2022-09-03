«تريدينج إيكونوميكس»: ارتفاع الذهب عالميا بعد تقرير الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الجمعة لتقترب من مستوى 1710 دولارًا للأوقية، منتعشة بعد ثلاث جلسات من التراجع بعد أن كانت بيانات الرواتب الأمريكية لشهر أغسطس متوافقة مع التوقعات، ما خفف المخاوف من أن نمو الوظائف القوي قد يضيف إلى خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي التشددية.

وتأتي ارتفاعات الذهب بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية، الذي أظهر أن سوق العمل أضافت ما يقرب من 315 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم تجاوز توقعات الاقتصاديين التي كانت ترجح إضافة 289 ألف وظيفة خلال أغسطس.

تقليص المخاوف من استمرار زيادة الفائدة الأمريكية

وتسهم البيانات الأخيرة في تقليص المخاوف من استمرار حدة رفع سعر الفائدة الأمريكية، وتسببت في انخفاض مؤشر الدولار، وهو ما قد يعطي دفعة إيجابية لأسعار الذهب، مع مخاوف المستثمرين من عدم زيادة الفائدة بنفس الوتيرة السابقة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بواقع 75 نقطة.

ومع ذلك، من المقرر أن يغلق الذهب الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.5% حيث أدى تعهد الاحتياطي الفيدرالي السابق بإعطاء الأولوية لمكافحة التضخم إلى تعزيز تفضيلات العملات الآمنة على استثمارات السبائك الذهبية، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

مستوى قياسي في معدل التضخم

في الوقت ذاته يترقب المستثمرون الموقف في أوروبا التي سجل معدل التضخم فيها مستوى قياسي جديد بلغ 9.1% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مما عزز التكهنات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل على الرغم من مخاوف الركود.

وترتبط أسعار الذهب عكسيا بسعر الفائدة، حيث أن الزيادة في معدلات العائد على أدوات الدين تعني إقبال المسثمرين على تلك الأدوات، والعزوف عن المعدن الأصفر، بهدف جنى عائد أكبر، بينما يعني تراجع الفائدة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.