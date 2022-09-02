إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق إهناسيا ببني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم أب وابنتيه، اليوم الجمعة في حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي بأخرى أجرة بطريق مركز إهناسيا، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي ببني سويف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق إهناسيا في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارة ملاكي بأخرى أجرة بطريق مركز إهناسيا ووجود عددًا من الإصابات، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وتلقى مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى أجرة بطريق مركز إهناسيا، ووجود عددًا من الإصابات، وعلى الفور دفع المرفق بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واسفر الحادث عن إصابة الأسماء الآتية:

- حسن حميدة عبدالغفار، 28 سنة، لا يعمل، مصاب باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

- كريمان حسن حميدة 3 سنين، مصابة بجرح قطعي بالرأس.

- إيمان حسن حميدة، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيمن.

- حماده حميدة عبد الغفار، 59 سنة، مصاب بكسر في الذراع الأيسر.

- إيمان حسين عبد السلام، 45 سنة، مصابة بكسر في الذراع الأيمن.

- كريمان محمد آيات، 5 سنوات، مصابة ياشتباه كسر في القدم اليسرى.