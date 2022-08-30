رئيس «العلمين الدولية»: نستعد لقبول 1500 طالب.. ولدينا برامج تواكب سوق العمل

كشف الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وأعداد الطلاب المقرر قبولهم بجميع برامج الجامعة وتفاصيل الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، موضحًا أن الجامعة حريصة على مواكبة التطورات العلمية الراهنة وفتح برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل.

وأضاف «الكردي»، في حواره مع «الوطن» أن الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية تمنح الطلاب فرصة للحصول على شهادة مزدوجة والدراسة لمدة عامين في العلمين وعامين في هذه الجامعات، مؤكدًا أن الجامعة تستعد لقبول 1500 طالب، وإلى نص الحوار..

في البداية: حدثنا عن الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد؟

كثفت جامعة العلمين الدولية من استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023 بمجموعة متميزة من البرامج الدراسية، التي تواكب احتياجات سوق العمل وشراكات دولية لتوفير منح دراسية للطلاب بالخارج.

كم عدد الطلاب المقرر قبولهم للعام الجديد؟

نستعد لقبول 1500 طالب في البرامج المختلفة بالجامعة.

كم عدد كليات الجامعة؟

لدينا 8 كليات متخصصة.

وكم عدد البرامج الدراسية؟

لدينا 22 برنامجًا دراسيًا في المجال الطبي والهندسي والنظري.

كيف تؤهل الجامعة طلابها لسوق العمل؟

الجامعة تركز على وظائف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة والخامسة من خلال استخدام وسائل تعليمية مبتكرة وحديثة بجانب توقيع الشراكات الدولية التي تصقل مهارات الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وماذا عن المنح الدراسية؟

نقدم منح التفوق الرياضي، حيث يحصل الطلاب الذين يثبتون تفوقهم الرياضي على المستوى العالمي والعربي والقارّي على المنح الدراسية، فبالنسبة للطالب الحاصل على ميداليات أو بطولات (دولية أو أوليمبية) يحصل على خصم 100% والطالب الحاصل على ميداليات أو بطولات (أفريقية أو عربية) يحصل على خصم 90% والطالب الحاصل على ميداليات أو بطولات (جمهورية) يحصل على خصم 80% ويحصل الطالب على المنحة لنفس عام الحصول على الميدالية أو اللقب أو التالي لها وفقاً لموعدها ويتمتع الطالب بالمنحة طوال فترة حمله للقب ولم يفقده، وفي حالة تغير مركز البطولة الذي حصل عليها.

ما تفاصيل الشراكات الدولية؟

لدينا أكثر من تعاون دولي مع جامعات أجنبية، منها جامعة لويفل وفعلنا معها برنامج «2+2» أي أن طالب الجامعة يدرس عامين في العلمين وعامين في جامعة لويفل بحيث يحصل الطالب على شهادة مزدوجة من الجامعتين ولدينا تعاون مع جامعة ويست فيرجينيا في مجال الأمن السيبراني، بحيث يدرس الطالب 3 سنوات في العلمين وسنة في جامعة ويست فيرجينيا ولدينا تعاون أيضاً مع فرنسا في مجال الدعاية والإعلان، وقريباً يتم عقد شراكة مع جامعة ألاباما بحيث يحصل الطالب على مواد متقدمة في الفرقة الرابعة تُخصم له من مواد الماجستير ويحصل على درجة الماجستير من جامعة ألاباما بعد الدراسة لمدة تيرم واحد فقط.

ما البرامج البينية الجديدة التي تم افتتاحها بالجامعة؟

افتتحنا برنامج الصحة العامة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى برامج في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وإنترنت الأشياء.

حدثنا عن فكرة إنشاء برامج جديدة بالجامعة؟

حريصون على افتتاح البرامج التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة أي البرامج البينية المتخصصة التي يحتاجها بالفعل سوق العمل.

ما الفرق بين جامعة العلمين الأهلية والجامعات الأهلية الجديدة الـ12؟

الجامعات الأهلية بصفة عامة مبنية على فكر البرامج الدراسية المتخصصة البينية، والفرق بين جامعة العلمين الأهلية والجامعات الجديدة الـ12 هو أن الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة بنظام الاختبارات بواقع 30% من الاختبارات و70% من درجات الطالب في الثانوية العامة.

حدثنا عن تفاصيل هذه الاختبارات؟

الاختبارات تكشف مدى تأهيل الطالب وما مخصص لقطاع الطبي يختلف عن القطاع الهندسي والنظري.

حدثنا البحث العلمي بالجامعة؟

أخذنا 3 مشروعات بحثية ممولة من المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ، حول التعديل الحراري للأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية والكلى وعلاج ممكن لأمراض القلب والأوعية الدموية والقصور الكلوي في المراحل المبكرة من تدهور التمثيل الغذائي وتحليل التداخل بين الخلل الوظيفي في التمثيل الغذائي ومسارات تآكل الأعصاب في مرض ألزهايمر ويتمثل في نظرة على الفروق ما بين الجنسين، يتم إجراء هذه المشروعات من قبل أساتذة الجامعة المتخصصين.