السبكي يطرح البوستر الدعائي لفيلم «تحت تهديد السلاح»

طرح المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلم «تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد.

وعلق السبكي على البوستر الدعائي للفيلم قائلا: «البوستر التشويقي الأول لفيلم تحت تهديد السلاح، حسن الرداد، قريباً بجميع دور العرض، إنتاج : أحمد السبكي إشراف عام: محمد أحمد السبكي تأليف: أيمن بهجت قمر إخراج : محمد عبد الرحمن حماقي».

حسن الرداد يروج لفيلم تحت تهديد السلاح

كما روَّج الفنان حسن الرداد عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة البوستر التشويقي للفيلم وعلق عليه الرداد قائلا: «البوستر التشويقي لفيلم تحت تهديد السلاح، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، إنتاج أحمد السبكي بطولة النجوم: مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، عباس أبو الحسن ومجموعة كبيرة من النجوم، فيلم تحت تهديد السلاح 3/11 في جميع دور العرض فى مصر وكل الدول العربية».