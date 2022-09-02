آخر موعد لسداد مصروفات الجامعات الأهلية.. أسبوع من إعلان نتيجة التنسيق

ظهرت نتائج تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة، المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم قبول 14 ألف طالبًا مُوزعين على التخصصات العلمية المختلفة، ويتسائل العديد من الأشخاص عن موعد سداد مصروفات الجامعات الأهلية بعد ظهور نتيجة التنسيق.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» موعد سداد مصروفات الجامعات الأهلية وفقا لما أعلن عنه مكتب التنسيق، وبحسب ما جاء في إخطار جواب الترشيح للكليات المختلفة.

موعد سداد مصروفات الجامعات الأهلية

ويجب على الطلاب التوجه إلى مقر الجامعات الأهلية الجديدة، لسداد مصروفات الجامعات.

ويتاح للطلاب الآن سداد مصروفات الجامعات الأهلية عن طريق التوجه إلى الكلية المرشح لها، مع مراعاة عدم التأخير حيث أكد مكتب التنسيق، أنه في حال عدم سداد المصروفات الدراسية خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة يعتبر الترشيح لاغيا.

عدد الجامعات الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

نتائج التنسيق والحد الأدنى

تنسيق كلية الطب بلغ 360 درجة بنسبة 87.80%

كلية طب الأسنان 358 درجة بنسبة 87.32%

كلية العلاج الطبيعي 356 درجة بنسبة 86.83%.

كلية الصيدلة بلغ 353 درجة بنسبة 86.10%

الهندسة 292 درجة بنسبة 71.22%

كلية العلوم بلغ 338 درجة بنسبة 82.44%

كلية العلوم الصحية التطبيقية بلغ 338 درجة بنسبة 82.44%

كلية الألسن 322 درجة بنسبة 78.54%

كلية التمريض بلغ 321 درجة بنسبة 78.29%.

كلية الفنون التطبيقية 316 درجة بنسبة 77.07%

كلية الإعلام 315 درجة بنسبة 76.83%

الآداب 307 درجة بنسبة 74.88%

والتجارة 273 درجة بنسبة 66.59%.