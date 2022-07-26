كلية التربية الرياضية بالفيوم تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل كاملة

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور حمدي نور الدين محمد، عميد الكلية، عن توافر 6 فرص عمل عن طريق التعيين في الكلية للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023، حيث جاء الإعلان عن الوظائف الشاعرة بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات بالكلية، ويتضمن 6 وظائف في تخصصات مختلفة لكل من الذكور والإناث، وفقاً لعدد من الشروط والمهارات المطلوب توافرها في المتقدم لشغل تلك الوظائف، مع ضرورة توفير الأوراق المطلوبة بالكامل.

وتقدم «الوطن»، في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن وظائف كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف كلية التربية الرياضية

وأوضحت كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم، في بيان لها، أنّها تحتاج إلى تعيين 6 أشخاص في الأقسام العلمية المختلفة بالكلية على النحو التالي:

1- قسم العلوم النفسية والتربوية الرياضية تخصص قياس وتقويم رياضي -(ذكور وإناث).

2- قسم ألعاب الميدان والمضمار تخصص ألعاب قوى (ذكور).

3- قسم الرياضات المائية تخصص سباحة (ذكور).

4- المنازلات والرياضات الفردية تخصص رفع أثقال (ذكور).

5- الألعاب الجماعية وألعاب المدرب كرة قدم (ذكور)، وكرة يد (إناث).

شروط التقدم لوظائف تربية رياضية

وتمثلت شروط التقدم لوظائف كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، في التالي:

1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات مجلس الجامعة.

2- أن يكون مصري الجنسية محمود السيرة حسن السمعة.

3- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية الخاضة لقانون تنظيم الجامعات وما يعادلها في التخصص الدقيق المطلوب.

4- يشترط توافر الكفاءة المطلوبة للتدريس.

5- ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 42 عاماً وقت صدور الإعلان.

6- تجري المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

الأوراق المطلوبة لوظائف تربية رياضية

ويتطلب التقدم إلى وظائف كلية التربية الرياضية عدة أوراق رسمية للتقدم إليها وهي:

1- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها.

2- أصل شهادة البكالوريوس، وشهادة تقديرات لسنوات الدراسية، وشهادة الماجيستير، وشهادة الدكتوراة.

3- 3 نسخ من كل من رسالة الماجيستير والدكتوراة للمتقدم.

4- موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان إذا كان يعمل في جهة حكومية أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل.

5- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً به أسباب إنهاء الخدمة.

6- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

7- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة الفيوم.

8- 8 صور شخصية.