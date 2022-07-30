موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022 - 2023.. يستمر 3 أيام

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، أن أعمال التسجيل لرغبات القدرات 2022 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه عقب تسجيل الطالب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق يتوجه في اليوم التالي للكلية؛ لتسجيل الرسوم ومعرفة موعد الاختبارات، ومنها موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022- 2023، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وغرفة العمليات المركزية لأعمال الاختبارات.

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022

وأوضح المشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي أعداد الطلاب المسجلين لرغبات اختبارات القدرات بلغ 135 ألف طالب وطالبة حتى الآن، موضحاً أن عملية تسجيل رغبات القدرات 2022 مستمرة حتى 6 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022 -2023، يستمر من يومين لـ3 وذلك عقب اليوم التالي لدفع رسومها.

وأوضح، أنه يجب أن يكون الطالب حاصلا على المستوى المقرر في القدرات الرياضية، الذي يعقد بلجان كليات التربية الرياضية، وأن يكون الطالب مستكملا لشروط اللياقة الطبية طبقا للمستويات المعمول بها بالقومسيون الطبي العام (الإقرار الطبى)، الذي يجرى بعد اجتياز المستوى المقرر في القدرات الرياضية.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أسماء كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات:

- كلية التربية الرياضية بالهرم حلوان.

- كلية التربية الرياضية بأبي قيرالإسكندرية.

- كلية التربية الرياضية أسيوط.

- كلية التربية الرياضية الزقازيق.

- كلية التربية الرياضية بنها.

- كلية التربية الرياضية المنيا.

- كلية التربية الرياضية طنطا.

- كلية التربية الرياضية المنصورة.

- كلية التربية الرياضية بالإسماعلية قناة السويس.

- كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

- كلية التربية الرياضية بورسعيد.

- كلية التربية الرياضية دمياط.

- كلية التربية الرياضية بقنا جنوب الوادي.

- كلية التربية الرياضية كفر الشيخ.

- كلية التربية الرياضية بني سويف.

- كلية التربية الرياضية الفيوم.

- كلية التربية الرياضية بالعريش.

- كلية التربية الرياضية جامعة مطروح.

- كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

- كلية التربية الرياضية بأسوان.

- كلية التربية الرياضية بشبين الكوم المنوفية.

- كلية التربية الرياضية بسوهاج.