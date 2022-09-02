غرفة شركات السياحة: ننتظر انتعاشة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة

قال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة المصرية ستنتعش خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إقرار حجر على تأشيرات الاتحاد الأوروبي للسائحين المتجهين إلى روسيا، «روسيا أصبح عندها مشكلة في استقبال سياح من السوق الأوروبي بشكل عام».

فاروق: المدن السياحية المصرية أحد أفضل المشاتي بالعالم

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المدن السياحية المصرية تعتبر أحد أفضل المشاتي التي يقصدها السائحين من كل أنحاء العالم، وفيها يتم تقديم برامج سياحية طويلة الأمد للسائحين، تستمر مدة الرحلة فيها من 21 يوما وحتى شهرين.

فاروق: بدأنا الترويج السياحي مع بداية الشهر الجاري

واستطرد: «ده بدأنا فيه من أول شهر سبتمبر للترويج لهذا النوع من النشاط في المقاصد السياحية المصرية المختلفة، خاصة في سواحل البحر الأحمر، وسواحل البحر المتوسط كالعلمين الجديدة والساحل الشمالي».

وأوضح أن القطاع الخاص يبذل مجهودا جبارا لجذب أكبر قدر ممكن من السائحين لزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة، حيث تسيطر تلك الشركات على نحو 95% من العملية السياحية التي تقع على عاتق القطاع الخاص، أما بالنسبة للترويج للمقاصد السياحية، فهو أمر يقع على عاتق وزارة السياحة والأثار.

وأوضح أنه قبل السعي راء استقطاب أكبر عدد من السائحين إلى المدن السياحية المصرية، يجب علينا مراجعة ما تقوم به الدول السياحية الأخرى.