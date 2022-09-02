غرفة السياحة: نتوقع زيادة الحجوزات في الشتاء المقبل بنسبة 35%

توقع محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، زيادة نسب السائحين الأجانب إلى مصر خلال موسم الشتاء المقبل بنسبة تصل لـ35% بشكل مبدئي، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 بلغ عدد السياح الأجانب إلى مصر لـ19 مليون زائر، «نتوقع الوصول لذلك الرقم خلال العام الجاري».

فاروق: فنادق شرم الشيخ محجوزة بالكامل خلال فترة قمة المناخ

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن منطقة الساحل الشمالي والعلمين حظيت بعدد جيد من الزائرين قبيل بدء شهر سبتمبر الجاري، مضيفًا: «فنادق شرم الشيخ محجوزة بالكامل خلال فترة قمة المناخ، وده نفس اللي شهدته المدينة من آخر مؤتمر كان في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك».

فاروق: ننتظر أرقاما جيدة خلال العام الجاري

واستطرد: «ننتظر أرقاما جيدة خلال العام الجاري من قبل السائحين، والسائح المصري مازال هو السائح الغالب في الغردقة وشرم الشيخ بنسب تصل لـ75%، مع بعض السياحة العربية وعدد ضئيل من السياحة الأجنبية، ولكن الوضع هيتقلب خلال شهر أكتوبر وأتوقع أنها ستتجاوز الـ75%».

وأوضح: « قبيل السعي وراء استقطاب أكبر عدد من السائحين إلى المدن المصرية، يجب علينا مراجعة ما تقوم به الدول السياحية الأخرى مثل دولة تركيا، والتي تعتبر إحدى الأسواق النشطة في هذا القطاع خصيصا، وتستطيع جذب الكثير من الزائرين بشكل جيد سنويًا».