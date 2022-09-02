محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمراجعة مشروعات قطاعي الصرف الصحي والصحة في مركزي طامية والفيوم، وناقش خلاله استعدادات انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للوقوف على كافة الآليات والإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات، وأبرزها توفير قطع الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات عليها، وبدء السير في تخصيصها لصالح تلك المشروعات، مع إقامة المخالفات والتعديات الواقعة على عدد من تلك الأراضي.

20 محطة صرف و6 معالجة

واستمع محافظ الفيوم إلى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، حيث أوضح أنّه من المقرر أن يتم إنشاء 20 محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى 6 محطات معالجة في مركزي الفيوم وطامية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

إعداد جدول تفصيلي شامل

ووجَّه «الأنصاري»، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بإعداد جدول تفصيلي شامل يوضح فيه أعداد محطات الصرف التي سيجرى إنشاؤها في المركزين ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى إيضاح عدد المحطات في كل مركز على حدة، مع ذكر نوعية المحطات، وتحديد الأرض المزمع إنشاء المحطة عليها، وبيان موقفها وعمّا إذا كانت خضعت للمعاينة من عدمه.

سرعة إنهاء كافة الإجراءات

ووجَّه محافظ الفيوم الجهات ذات الصلة بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات المزمع إقامتها في المركزين، فيما يخص الأراضي التي سيتم تنفيذ وبناء محطات الصرف الصحي والمعالجة عليها.

إنشاء 15 وحدة صحية جديدة

في سياق متصل، كشف الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّه سيجرى إنشاء 10 مراكز طبية ووحدات صحية جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 32 وحدة صحية قديمة، ورفع كفاءة 6 مراكز طبية أخرى، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز الفيوم، مشيرًا إلى إنشاء 5 وحدات صحية جديدة ومراكز طبية جيدة، مع عمل تطوير شامل لـ19 وحدة صحية ومركز طبي، ورفع كفاءة 3 وحدات صحية في مركز طامية.

تذليل العقبات أمام المشروعات

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات، ومعاينة الأراضي على الطبيعة ومراجعتها بالتنسيق بين مسؤولي مجلسي مدينة الفيوم وطامية ومسؤولي الصحة والصرف، مع إعداد تقرير مفصل بالنتائج النهائية لموقف تلك الأراضي ونتيجة معاينتها، وذلك لتوفير حياة كريمة يستفيد منها أهالي المركزين في قطاعي الصحة والصرف الصحي، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

اجتماع موسع لمسؤولي المحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.