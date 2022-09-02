الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعًا في 3 مراكز بأسوان ضمن «حياة كريمة»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 121 مشروعاً بمراكز «كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة»، في محافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

مشروعات بـ 25 مركزاً في 10 محافظات

وقال وزير الإسكان في بيان صحفي، إن مراكز «كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة»، بمحافظة أسوان، تضم 31 وحدة محلية بها 100 قرية، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزاً في 10 محافظات، تضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: «تضم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنشاء 31 مجمعًا لخدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي سجل مدني، شهر عقاري، بريد، مكتب تموين، مكتب تضامن اجتماعي، وحدة محلية، مجلس محلي، ومركز تكنولوجي، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 23 مجمعاً خدمياً، وجارٍ تنفيذ الباقي.

إنشاء 31 مجمع خدمات زراعية

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعمير: «تشمل المشروعات أيضاً، إنشاء 31 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مركز تجميع ألبان، مركز إرشاد، بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 مجمعاً وجار تنفيذ الباقي، بجانب مشروعات إحلال وتجديد 82 مركزًا للشباب، وتطوير ورفع كفاءة 76 مركزًا للشباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية.

إنشاء 26 نقطة إسعاف

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان، تشمل، إنشاء 26 نقطة إسعاف وتطوير 6 نقاط أخرى، لتحسين خدمات الإسعاف المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من إنشاء 4 نقاط إسعاف، وجار تنفيذ الباقي، بجانب مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 74 كوبري على المجاري المائية، حيث يتم التنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بها، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 36 كوبري.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضاً، تطوير شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء بـ13 قرية، وكذا إنشاء 9 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 3 وحدات أخرى، وإنشاء 6 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 63 عمارة سكنية بسكن كريم للمواطنين، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.