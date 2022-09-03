درجات الحرارة اليوم السبت 3-9-2022 على مصر

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 24

الإسكندرية 31 24

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 31 265

دمياط 33 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 34 27

نخل 34 25

نويبع 39 27

طابا 36 27

كاترين 33 24

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 35 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 24

قنا 41 27

أسوان 43 29

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 39 27.