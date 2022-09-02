حالة الطقس غدًا السبت 3-9-2022.. شبورة خفيفة ورياح على بعض المناطق
كتب:
هبة وهدان
03:02 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
حالة الطقس على الشواطئ- صورة تعبيرية
كشف خبراء الرصد بالإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت 3 سبتمبر في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يُتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن طقس غد سيكون معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدًا
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه يُتوقع أن تنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلاً عن وجود شبورة خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 34 24
الإسكندرية 31 24
6 أكتوبر 34 24
بنها 33 24
طنطا 33 25
شبين الكوم 34 25
دمنهور 32 23
كفر الشيخ 32 24
مطروح 29 23
السلوم 30 23
سيوة 35 24
بورسعيد 31 265
دمياط 33 26
الزقازيق 34 25
المنصورة 32 24
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 24
العريش 30 23
رفح 30 23
رأس سدر 34 27
نخل 34 25
نويبع 39 27
طابا 36 27
كاترين 33 24
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 37 29
مرسى علم 35 27
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 36 23
أسيوط 37 23
سوهاج 40 24
قنا 41 27
أسوان 43 29
أبو سمبل 41 27
الوادي الجديد 39 27.