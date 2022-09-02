خريطة انتشار قوافل حياة كريمة الطبية في المحافظات غدا.. الكشف والعلاج مجانا

تتوجه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» إلى المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، في إطار ما توليه مؤسسة حياة كريمة من اهتمام بقطاع الصحة، فمنذ اللحظة الأولى، لإطلاق إشارة البدء في المبادرة حرصت على الارتقاء بالمجتمع وصحة المواطن المصري، لذا أولت الصحة اهتماما خاصا، فعمدت إلى إطلاق القوافل الطبية المجانية في القرى المدرجة تحت شعار «حياة كريمة»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

القوافل الطبية المجانية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات خلال الثلث الأول من شهر سبتمبر، للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية.

خريطة انتشار القوافل الطبية غدا

كشفت الصحة عن أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية غداً، في القرى الأربع للمبادرة، مؤكدة على أن الكشف والعلاج بالمجان، وتتواجد القوافل بالمناطق التالية:

ـ البهسمون مركز إهناسيا محافظة بني سويف.

ـ الكولا مركز أخميم محافظة سوهاج.

ـ الحماد مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ.

ـ الحي الأول مركز العبور محافظة القليوبية.

ـ بلوط مركز القوصية محافظة أسيوط.

ـ العزب مركز الفيوم محافظة الفيوم.

التخصصات المتاحة بقوافل حياة كريمة

وأشارت الصحة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى تغير أماكن تلك القوافل يوميًا، من أجل ضمان وصولها لكافة المناطق المستهدفة.