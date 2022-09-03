المساحات المنزرعة للأرز الشعير في 9 محافظات.. الدقهلية في المقدمة

محصول الأرز الشعير والذي يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر مثل محصول القمح بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي المصري، وبذلك سوف نتناول خلال هذا التقرير المفصل المساحات المنزرعة بعدد 9 محافظات على نطاق الجمهورية بواقع فعلي نحو مليون و100 ألف فدان منزرع وأسعار بيع المحصول الشعير بهم بأقل سعر، وكذلك أفضل توقيت للشراء، علاوة على معرفة أفضل أنواع الأرز بالنسبة للطهي أو سواء للتخزين.

من جانبه كشف الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث الزراعات بسخا، بكفر الشيخ أحد أهم المراكز البحثية في الشرق الأوسط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تكثر زراعة محصول الأرز بشكل كبير بمحافظات وجه بحري لجودة التربة الطينية التي يتم زراعته بها ويقل زراعته بشكل كبير في محافظات قبلي كون التربة ثقيلة ورملية.

ترتيب محافظات مصر بالنسبة للمساحة الفعلية المنزرعة

وأوضح دكتور أبو يوسف أن ترتيب المحافظات المنزرعة بالمحصول على مستوى الجمهورية كالتالي:

محافظة الدقهلية تأتي في المرتبة الأولى بمنزرع 318 ألف فدان أرز بواقع إنتاج مليون و150 ألف طن.

محافظة كفر الشيخ تأتي في المرتبة الثانية بمنزرع 275 ألف فدان أرز بواقع إنتاج مليون و50 ألف طن.

محافظة الشرقية تأتي في المرتبة الثالثة بمنزرع 155 ألف فدان أرز بواقع إنتاج 550 ألف طن.

محافظة البحيرة تأتي في المرتبة الرابعة بمنزرع 122 ألف فدان أرز بواقع إنتاج 410 ألف طن.

محافظة الغربية تأتي في المرتبة الخامسة بمنزرع 46 ألف فدان أرز بواقع إنتاج 125 ألف طن.

محافظة دمياط تأتي في المرتبة السادسة بمنزرع 44 ألف فدان أرز بواقع إنتاج 115 ألف طن.

محافظة بورسعيد تأتي في المرتبة السابعة بمنزرع 32 ألف فدان أرز بواقع إنتاج 85 ألف طن.

محافظة الإسماعيلية تأتي في المرتبة الثامنة بمنزرع 4500 فدان أرز بواقع إنتاج 12 ألف طن.

محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة التاسعة بمنزرع 2100 فدان أرز بواقع إنتاج 7 آلاف طن.

أفضل أصناف المحصول للزراعة

وأضاف «محمود»: «أن أفضل أنواع أصناف الأرز للزراعة، هي سلالات تقاوي أرز101، و102، و103، وسخا 104، وجيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 182، وسوبر 300، وسوبر 300 تحيا مصر، وينتج الفدان بها نحو 4 أطنان، كما يفضل شراء المحصول خلال 3 أسابيع من الآن والذي يشهد تراجعا في سعر طن الأرز نظراً لزيادة المعروض مع بداية موسم الحصاد الرسمي في منتصف هذا الشهر».

وتابع: «كما يفضل أيضاً التخزين للأرز من تلك الأنواع السابق ذكرها والتي سجل سعر طن الأرز بها حالياً 9900 جنيه ومن المتوقع انخفاض سعر الطن الواحد نحو 25% عن السعر الحالي خلال أقل من شهر من الآن.