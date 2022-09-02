الذهب يواصل الارتفاع مجددا في التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 1114 جنيها

تواصل أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها اليوم الجمعة 2 أغسطس 2022، وذلك خلال التعاملات المسائية بحسب سعر الجرامات المعلن من شركات الذهب ومحلات الصاغة في مصر.

سعر أوقية الذهب العالمي

وفي المقابل، يواصل سعر الذهب عالمياً الهبوط حيث تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1711 بدلاً من 1712 دولاراً وفقاً لآخر التحديثات المعلنة على شاشات التداول للبورصات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما كشفت الشعبة العامة للذهب، أنَّ سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 1114 جنيهاً بدلاً من 1,110 جنيها، أي بزيادة 4 جنيهات وذلك بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، ويعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر، خاصةً في الأقاليم ومحافظات الوجه القبلي.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأضاف البيان الرسمي للشعبة، أنَّ سعر جرام الذهب عيار 18 زاد بمقدار 3.4 جنيهات بالتعاملات المسائية ليصل إلى 954.8 جنيها بدون مصنعية، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة من شركات ومحلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، إلى 1,273.1 جنيهاً، أي سجل زيادة بمقدار 4.6 جنيهات خلال أقل من 4 ساعات فقط.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما لا يزال الإقبال ضعيف على شراء الذهب عيار 14 في مصر منعسكاً على المستوى السعري للمشغولات بمحلات الصاغة ليرتفع إلى 744.7 جنيهاً بزيادة 2.7 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، 8,912 جنيها بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، ليرتفع بمقدار 32 جنيها.

أرجعت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى زيادة الطلب عن المعروض، ما يعني استمرار الإقبال على الشراء وهو ما نصحت به الشعبة مؤكدةً أنَّ سعر الجرامات لا يزال يشجع على الشراء.