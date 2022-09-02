جامعة نيو جيزة: 10 منح دراسية لأصحاب العقول النابغة والمكافحين

قال الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، إن الجامعة تقدم عددا مفتوحا من المنح لأصحاب العقول النابغة والمتميزين، «هدفنا تبني الشباب النابغ القادر على التفوق والتميز مهما كان عدد الطلاب».

10 منح دراسية كاملة في 8 كليات منها الطب البشري والفم والأسنان

وأوضح «فريد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «dmc»، أن الجامعة تبدأ بـ10 منح دراسية كاملة في 8 كليات منها الطب البشري والفم والأسنان والصيدلة والفنون الجميلة والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة والتجارة وإدارة الأعمال، لافتا إلى ان الكليات تعطي شهاداتها بالتعاون مع جامعات أجنبية.

مهارات عالية من اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا

وأكد الدكتور أحمد سامح فريد أن مستوى الدراسة في الجامعة متطور ويتطلب مهارات عالية من اللغة الإنجليزية والتكنولوجيا، لافتا إلى أن الجامعة قادرة على المساهمة في تطوير قدرات عقول أبناء مصر المتميزين «الشباب المصري هم الأمل للمستقبل».

قصص نجاح لطلاب الثانوية العامة المكافحين ومحاربو السرطان

جدير بالذكر أن برنامج «مصر تستطيع» استعرض قصص نجاح لعدد من طلاب الثانوية العامة المكافحين ومحاربو السرطان بعد ان حصلوا على درجات متقدمة في امتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام، وتواصل مع البرنامج العديد من رؤساء الجامعات لتقديم المنح الدراسية للطلاب.