استجابة لـ«مصر تستطيع».. جامعة الفيوم تعفي طالبتين بكلية الطب من المصروفات

قال الدكتور محمد فاروق الخضيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تشرف بكل المكافحين من الطلاب الذين يدفعون المجتمعات للأمام، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يهتم جدا بالعقول البشرية المصرية التي أصبحت محل فخر من مختلف بلاد العالم.

محافظة الفيوم تفتخر بأبنائها في كل المراحل الدراسية

وأوضح «الخضيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، أن محافظة الفيوم تفتخر بأبنائها في كل المراحل الدراسية، مؤكدا أن الجامعة تدعم الفائقين من الطلاب والمتميزين دائما وتوفر لهم منح دراسية مجانية بالكامل تشمل المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية والكتب الدراسية طوال سنوات الدراسة.

استجابة الجامعة لبرنامج مصر تستطيع

وأعلن استجابة الجامعة لبرنامج «مصر تستطيع»، وتوفير منحتين دراسيتين للطالبتين غادة محمد وعلياء جودة، المتفوقتين في الثانوية العامة وإعفائهما من المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن إلى أن الجامعة ترحب دائما بالطلاب المتميزين وتقدم الدعم لكل أبنائها.

ومن جانبه، وجه الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الشكر لجامعة الفيوم على استجابتها، مطالبا شباب مصر بمواصلة الكفاح والتميز والحرص على تحقيق أفضل المراكز الدراسية والعملية في ظل الدولة التي تتبنى المواهب وتدعم أصحاب الهمم والمتفوقين.

ووعدت الطالبتان «غادة وعلياء» بمواصلة كفاحهما وتحقيق المراكز الدراسية المتقدمة، مع توفير جزء من وقتهما ومجهودهما بعد التخرج من الجامعة لعلاج الفقراء وغير القادرين مجانا.