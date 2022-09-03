تنسيق المرحلة الثالثة.. كل ما تريد معرفته عن كلية الصناعة والطاقة بقويسنا

تعد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا في محافظة المنوفية، من بين الكليات التي تهم قطاعا كبيرا من الطلاب في المرحلة الثالثة للتنسيق 2022، والتي تتسق مع استراتيجية الجمهورية الجديدة لخلق نظام تعليمي يواكب الثورة التكنولوجية والصناعية الهائلة، حيث تضم تخصصات مختلفة تساعد على توفير فرص عمل كثيرة للطلاب بعد تخرجهم.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا

ويتواجد في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا التابعة لجامعة الدلتا التكنولوجية، والمتوفرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، خمسة برامج تكنولوجية وهي: برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

تجهيز كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا على أحدث النظم

وجهزت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، على أحدث النظم لمواكبة عصر التكنولوجيا المتطورة، حيث تم دعمها بأحدث المعامل والورش، وإنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح، والمشاركة في الفعاليات التعليمية المختلفة، والزيارات العملية لإكسابهم الخبرات، حيث تحرص الكلية على تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الطلاب وتشجيعهم على التوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة.

3 كليات لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في مصر

ويتواجد في مصر ثلاث كليات لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وهي كليات: التكنولوجيا للصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة، والكورية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف، فضلا عن تكنولوجيا الصناعة والطاقة في قويسنا جامعة الدلتا التكنولوجية، وتقبل الكليات الثلاثة طلاب الثانوية العامة.