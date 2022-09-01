رابط وموعد الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بجامعة المنصورة الأهلية‏

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الخميس، بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بجامعة المنصورة الأهلية اعتباراً من السبت الموافق 3 سبتمبر حتى الأربعاء 7 من نفس الشهر، موضحة أن الطالب يستطيع حجز موعد الكشف الطبي من خلال موقع الكلية على الإنترنت، حتى يتسنى له التقدم بالملف الخاص به إلى الكلية المقبول لها.

استلام أوراق الطلاب المقبولين

وأكدت جامعة المنصورة الأهلية، في بيان لها، أنها ستبدأ أيضا في استلام أوراق الطلاب المقبولين بها بمقر الكشف الطبي، وكذلك مقر تقديم ملفات طلاب جامعة المنصورة الأهلية بجامعة المنصورة بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية على موقع التنسيق الحكومي.

موقع حجز الكشف الطبي لجامعة المنصورة الأهلية

وذكرت الجامعة، أنه اعتباراً من مساء اليوم الخميس الأول من سبتمبر بعد الساعة السادسة مساءً يُمكن للطالب الدخول الى موقع جامعة المنصورة الأهلية www.mansnu.edu.eg، ثم الضغط على خيار التقدم وذلك لتحديد موعد الكشف الطبي، واتباع باقي الخطوات الموضحة على الموقع، علماً أن الحضور للكشف الطبي بالفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى 11صباحا والفترة المسائية من الساعة 1ظهراً وحتى الساعة 3 مساء.