رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط 4 أطنان أسماك مملحة ولحوم غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز وخير الله فؤاد
10:24 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، إضافة لضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

ضبط 4 أطنان و250 كيلو أسماك مجمدة

وتمكنت الحملة من ضبط 4 أطنان و250 كيلو أسماك مجمدة «ماكريل - سردين - هارنج»، بقسم ثاني، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وبدون فواتير أو إفراج جمركي صحي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة حمل رقم 4004 جنح قسم ثاني كفر الشيخ، كما تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ضبط 100 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية 

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و50 كيلو لحوم قطع مجمدة ولحوم مفرومة وكبدة مجمدة وسجق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررت محاضر أرقام 7634 و7635 جنح قسم أول كفر الشيخ بالمخالفات، وتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

ضبط ربع طن شوكولاتة و96 ألف قطعة بسكوت لا تصلح للاستهلاك الآدمي في مصنع بالقاهرة

ضبط 600 كجم أغذية فاسدة داخل محل في منطقة قصر النيل

ضبط 1.2 طن ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي في بني سويف

ضبط لانشون وبسطرمة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط
بقلم مصطفى عنز وخير الله فؤاد