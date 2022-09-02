ضبط 4 أطنان أسماك مملحة ولحوم غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، إضافة لضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

ضبط 4 أطنان و250 كيلو أسماك مجمدة

وتمكنت الحملة من ضبط 4 أطنان و250 كيلو أسماك مجمدة «ماكريل - سردين - هارنج»، بقسم ثاني، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وبدون فواتير أو إفراج جمركي صحي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة حمل رقم 4004 جنح قسم ثاني كفر الشيخ، كما تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ضبط 100 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و50 كيلو لحوم قطع مجمدة ولحوم مفرومة وكبدة مجمدة وسجق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررت محاضر أرقام 7634 و7635 جنح قسم أول كفر الشيخ بالمخالفات، وتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة.