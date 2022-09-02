«التعليم العالي» تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتنشر قائمة بالمؤسسات المعتمدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أعلنت قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية، والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

تكثيف لجان الضبطية القضائية بالوزارة لضبط أي كيانات وهمية

وأكد المتحدث الرسمي على تكثيف لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة الحالية؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع المُحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

تُهيب الوزارة بوسائل الإعلام نشر قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة للرأي العام

وتُهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة المهمة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: esec_mohe@yahoo.com

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة كل أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.