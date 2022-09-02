تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة

ينطلق غدا السبت تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، للقبول بالجامعات في العام الدراسي الجديد، إذ أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، إن الوزارة أعلنت أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للكيانات الوهمية، التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الجامعات الخاصة المعتمدة

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2022

قالت وزارة التعليم العالي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، لتدوين رغباتهم في الفترة من يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء الموافق 7-9-2022، وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.