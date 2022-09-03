المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.. اعرف المؤهلات المطلوبة

برز المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية، كأحد أكثر البدائل لكلية التجارة في تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022 المقرر انطلاقه اليوم السبت، حيث يوجد به شعبتان وبالأنظمة الإنجليزية والعربية، الأمر الذي يجعله أكثر المعاهد إقبالا وبحثا في عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الآونة الأخيرة.

وترصد «الوطن» تفاصيل المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة، المنشأ بالقرار الوزارى رقم (1540) لسنة 1996 والمعادل من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك وفقاً لبيانه الرسمي عن إعلانه قبول دفعة جديدة بالتنسيق للحصول على درجة البكالوريوس.

تنسيق المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

وأكدت وزارة التعليم العالي في بيانها عن الأماكن الشاغرة خلال تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022 عن تواجد المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية، ضمن 23 معهد بالإسكندرية خلال تلك المرحلة والذي يتم التقديم به على موقع التنسيق الإلكتروني.

دراسة المحاسبة في المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية

ويضم المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية، شعبتين أولهما الشعبة العامة «محاسبة ومراجعة - إدارة أعمال - مؤسسات مالية» وذلك بالأنظمة العربية والإنجليزية.

وذلك للحاصلين على المؤهلات الآتية:

- الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي وما يعادلها

- الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات

- دبلوم المعاهد الفنية التجارية والثانوي التجاري نظام الخمس سنوات

شعبة نظم معلومات إدارية

تبرز ثاني الشعب عبر شعبة نظم معلومات إدارية وهي بنظام اللغة العربية، والتى تقبل الحاصلين على جميع المؤهلات السابقة بالإضافة إلى:

- الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات

- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية

- دبلوم المعاهد الفنية التجارية شعبة الحاسب الآلي

معلومات عن المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة‎

- مدة الدراسة بالأكاديمية 4 سنوات للحصول على درجة بكالوريوس

- تقبل الأكاديمية التحويلات من الكليات والمعاهد لراغبي التحويل

- تقبل الأكاديمية حالات استنفاذ مرات الرسوب للفرقة الأولى من الكليات غير المناظرة

- الأكاديمية تقوم بتأجيل التجنيد «بقرار رقم 104 وزارة الدفاع».

قسم خاص بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

- يوجد قسم خاص للدراسة باللغة الإنجليزية بالشعبة العامة يقبل خريجي مدارس الثانوية العامة (اللغات وغير اللغات) بحد أدنى 75% في مادة اللغة الإنجليزية.

- تخضع الأكاديمية لإشراف وزارة التعليم العالي

- تمنح شهادة بكالوريوس في إحدي شعب التخصص معتمدة من وزارة التعليم العالى ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ببكالوريوس التجارة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

عنوان المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

يوجد مقر المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة في 3 شارع الملك أمام محطة قطار المنتزة، شرق الإسكندرية، وتبرز مواعيد العمل من 9 صباحا إلى 3 عصرا.