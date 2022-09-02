أحمد حمامصي: حكم الإعدام ينفذ فجرا.. نفسية المتهم بتكون هادية

قال الإعلامي أحمد حمامصي، إن حكم الإعدام هو أحد أصعب درجات الأحكام التي تصدر من حكم الجنايات، ولكن بالرغم من ذلك فقد يصدر في بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون فقط.

حمامصي: يحدد النائب العام توقيت تنفيذ الحكم على المتهمين

وأضاف «حمامصي»، خلال تقديمه لبرنامج «بالقانون»، والمذاع على صفحة «CPYP» على «فيس بوك»: « حكم الإعدام كان يتم تنفيذه خلال فترة الظهيرة أو العصر.. ولكن كان يتم تسريب المعلومات إلى أهالي المحكوم عليهم».

وأشار إلى أنه في عام 1942 فقد تم تعديل القانون الخاص بالإجراءات الجنائية وتنظيم السجون، حتى تم إقرار الإعدام خلال فترة الفجر، وذلك بعدما يحدده النائب العام بعيدا عن الإجازات أو الأعياد أو الأعياد الخاصة لديانة المتهم.

حمامصي: القرار بيكون مفاجئ للمتهم

واستطرد: «القرار بيكون مفاجئ للمتهم، وأنه يتم تنفيذ حكم الإعدام فجرا لأن الإنسان بيكون في حالة سكون وحالته النفسية هادية خلال فترة الفجر، وده تجنبا لأعمال الشغب أو التظاهر خارج السجن، وده بيدي فرصة لدفن الجثمان يوم كامل لإنهاء الأوراق والإجراءات».

وأوضح أن حكم الإعدام لا يجوز أن يجرى تطبيقه في بث مباشر على الهواء أو على أي شاشات، حيث أنه وطبقا لقانون الأحكام الجنائية فيجب أن يتم حكم الإعدام بداخل السجن أو في مكان أخر مغلق لا يدري أحد عنه شيئا، «مينفعش يتذاع على الهواء والناس تقعد تتفرج عليه، هو مش مسلسل».