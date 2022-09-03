درجات الحرارة في أسوان اليوم السبت.. تصل إلى 44 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، لمحافظات مصر ومن ضمنها محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر ، إذ يسود طقس مشمش وحار نهارًا في أسوان.

درجة الحرارة في أسوان

وبحسب ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يسود اليوم السبت، طقس حار مشمس نهاراً وتصل درجة الحرارة في أسوان خاصة في فترة الظهيرة وما بعدها إلى 44 درجة مئوية ، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى في بعض ساعات الليل 29 درجة، وتصل درجة الرطوبة إلى 28% .

درجات الحرارة خلال الأسبوع

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أيضاً، أن يكون الطقس خلال الأسبوع الحالي، حارًا في أسوان، وبياناته كالتالي:

السبت: العظمى 44 والصغرى 29.

الأحد: العظمى 44 والصغرى 28.

الإثنين: العظمى 43 والصغرى 28.

الثلاثاء: العظمى 41 والصغرى 26.

الأربعاء: العظمى 40 والصغرى 26.

الخميس: العظمى 40 والصغرى 26.

الجمعة: العظمى 41 والصغرى 27.

حمامات السباحة والجزر النيلية لمواجهة الحر

ويحاول أهالي أسوان في هذا الجو المشمس الحار، أن يواجهوا ويتغلبوا على هذا الطقس من خلال السباحة والاستحمام في حمامات السباحة في الأندية المختلفة، وأيضًا الجزر النيلية.