وقوع 5 انفجارات جراء قصف أوكراني على مدينة «إنرجودار»

أعلنت سلطات منطقة «زابوروجيا» جنوبي شرقي أوكرانيا، إن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت مدينة «إنرجودار»، مشيرة إلى وقوع 5 انفجارات، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة «زابوروجيا»، فلاديمير روجوف، إن بعثة «وكالة الطاقة الذرية»، حصلت على حق الوصول الكامل إلى المعلومات التي تطلبها حول عمل المحطة دون أي أعذار أو تأجيلات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«جازبروم» تغلق خط «نورد ستريم 1»: يحتاج لأعمال صيانة عاجلة

على صعيد آخر، أغلقت شركة «جازبروم» الروسية، خط «نورد ستريم 1»، الناقل للغاز من غربي روسيا إلى ألمانيا، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الحاجة لأعمال صيانة عاجلة.

بدورها، أشارت ألمانيا، إلى أن بلادها لديها مخزون من الغاز يتجاوز 80%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «جازبروم»، إن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها حددت أعطالا في التوربين الرئيسي على امتداد «نورد ستريم 1»، مشيرة إلى أن خط الأنابيب لن يعمل إذا لم يتم إنهاء العطل.

وزارة الاقتصاد الألمانية: موسكو ليست لديها مصداقية

بدورها، أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى أنه «لا تعليق لها على إعلان الشركة الروسية»، مضيفة أنها تعلم الآن أن موسكو ليست لديها مصداقية.

بدورها، أشادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، بنجاح قناة «آر تي» الإخبارية الروسية، في أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن قرار حظر الشبكة من البث في الاتحاد الأوروبي وحظر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لم يمنعها من الازدهار.