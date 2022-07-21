يبحث عدد كبير من المواطنين، عن منصة مصر الرقمية 2022، وطريقة استخراج بطاقة رقم قومي، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك لمعرفة خطوات استخراج بدل فاقد أو بدل تالف من بطاقة الرقم القومي إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني والأحوال المدنية، والانتظار في الطوابير.

وتعد منصة مصر الرقمية 2022، واحدة من أهم المنصات التي تتيح وزارة الاتصالات والتكنولوجيا من خلالها، إمكانية الحصول على خدمات مختلفة، تابعة لأكثر من وزارة وقطاع حكومي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، طريقة استخراج بطاقة رقم قومي عبر منصة مصر الرقمية 2022.

منصة مصر الرقمية 2022.. طريقة استخراج بطاقة رقم قومي

1- تبدأ خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا، من خلال زيارة منصة مصر الرقمية 2022، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- اختيار خدمات الأحوال المدنية من الصفحة الرئيسية لموقع منصة مصر الرقمية 2022.

3- اختيار خيار من بين خيارين «إصدار بدل فاقد بطاقة الرقم القومي» أو «إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي».

4- ثم الضغط على خيار «ابدأ الخدمة».

5- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: «الاسم الرباعي، الرقم القومي، اسم الأم، والقسم التابع له المواطن».

6- ثم الضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.

منصة مصر الرقمية 2022

وجدير بالذكر أن منصة مصر الرقمية 2022، تقدم العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها «أون لاين»، دون الخروج من المنزل والتوجه للمكاتب الحكومية، وتشمل الخدمات: «خدمات مركباتي، خدمات التموين، خدمات القضايا، خدمات الشهر العقاري، خدمات المحاكم، خدمات التوثيق، خدمات رخصي، خدمات الأحوال المدنية، خدمات السجل التجاري، خدمات التأمين الاجتماعي، خدمات الضرائب العقارية».